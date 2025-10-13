Nexperia. Países Baixos decidem controlar fabricante chinesa de "chips" para evitar transferência de tecnologia

O Governo neerlandês anunciou na noite de domingo que tomou a decisão de intervir no controlo da empresa chinesa Nexperia devido a "sérias deficiências de gestão", citando preocupações com transferência de tecnologia para a empresa-mãe chinesa, a Wingtech.





Amsterdão invocou poderes nunca antes utilizados sob a lei neerlandesa.





Esta decisão, considerada "altamente excepcional", foi invocada como forma de evitar que a produção destes circuitos integrados se tornem indisponíveis em caso de emergência no setor.







Citado na BBC, o Governo apontou questões em torno do “conhecimento tecnológico crucial” sem dar mais detalhes, declarando que "a perda dessas capacidades pode representar um risco para a segurança económica holandesa e europeia".







Ao anunciar esta tomada de posição no controlo da empresa Nexperia, com sede em território neerlandês, o Governo dos Países Baixos aumentou as tensões com Pequim, que se prepara para a luta sobre a propriedade intelectual de tecnologia, especialmente em torno de semicondutores.







O presidente da Wingtech foi suspenso dos conselhos de decisão da Nexperia por uma ordem judicial de Amsterdão a 6 de outubro, porém o Governo nerlandês garante que não se apropriará do fabricante de "chips".





No entanto, o controlo governamental permitirá "reverter ou bloquear decisões de gestão" que considere prejudiciais. Entretanto, a produção da empresa prossegue de forma regular.





O Governo também deixou claro que não houve envolvimento dos Estados Unidos na decisão.







Washington e Amesterdão normalmente cooperam estreitamente nos controlos de exportação da indústria de circuitos eletrónicos de computador, porém, não terá sido o caso, de acordo com um porta-voz do Ministério de Assuntos Económicos. Citado na Reuters, o porta-voz afirmou que não havia envolvimento dos EUA na decisão sobre a Nexperia e foi "puramente coincidência" ter acontecido neste momento.







Como parte de uma guerra comercial mais ampla, o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou na semana passada aumentar as taxas em 100% sobre as exportações chinesas.



"Interferência excessiva"





A Nexperia é na totalidade propriedade da Wingtech, mas já fez parte do grupo de fabricantes de eletrónica nacional, a Philips.





A empresa chinesa reagiu entretanto, classificando a intervenção do Governo neerlandês na Nexperia de “interferência excessiva, impulsionada por um viés geopolítico”. A empresa é uma das maiores fabricantes mundiais de circuitos eletrónicos para computador, como diodos e transistores, embora também desenvolva tecnologias mais avançadas, como semicondutores usados em ambientes elétricos e úteis para carros elétricos, carregadores e centros de dados de IA.





A Wingtech indicou ainda que após a suspensão do seu presidente, Zhang Xuezheng, uma pessoa independente não chinesa com "voto de decisão" foi nomeada para ocupar esse lugar.







A proprietária também alegou que os executivos não chineses da Nexperia tentaram alterar à força a estrutura do trabalho da empresa através de procedimentos legais.





Em comunicado, a Wingtech referiu que estava a consultar advogados e a procurar apoio do Governo chinês para “proteger os direitos e interesses legítimos da empresa”.







A decisão levou a uma queda de dez por cento nas ações da Wingtech em Xangai, nesta segunda-feira.







A Nexperia, que a Wingtech comprou por 3,14 mil milhões de euros em 2018, garante que cumpriu todas as legislações e regulamentos relevantes.



