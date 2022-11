Nintendo anuncia lucro líquido de 1.570 ME

O lucro operacional foi de 220.387 milhões de ienes (1.501 milhões de euros), mais 0,2% do que no mesmo período do ano passado, segundo o relatório financeiro da empresa japonesa sediada em Quioto.

As receitas de vendas da Nintendo cresceram 5,2%, para 656.974 milhões de ienes (4.476 milhões de euros), graças às vendas estáveis de jogos para as consolas Switch, tanto físicas como digitais, e ao forte desempenho do serviço Nintendo Switch Online.