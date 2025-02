Nippon Steel está a rever proposta de aquisição da US Steel

"A Nippon Steel acredita que esta não é apenas uma compra simples, mas um investimento ousado para poder produzir os excelentes produtos que não só os Estados Unidos, mas o mundo inteiro exigem, e está a estudar uma proposta ousada que pode ser mutuamente benéfica para o Japão e os EUA", disse Hayashi, numa conferência de imprensa.

Os comentários surgem depois do novo Presidente norte-americano, Donald Trump, ter dito na sexta-feira, durante uma conferência de imprensa após um encontro em Washington com o primeiro-ministro Shigeru Ishiba, que a Nippon Steel iria retirar a oferta de compra da US Steel, em vez disso, iria investir na empresa.

No domingo, Trump foi mais longe ao garantir que a siderúrgica japonesa não vai adquirir uma participação maioritária na empresa norte-americana.

Ishiba disse no domingo, no programa Sunday Debate da emissora pública japonesa NHK, que a US Steel continuaria a ser uma empresa norte-americana, sem fornecer detalhes específicos.

"A U.S. Steel já foi a empresa número um do mundo. Há uma forte resistência a que seja adquirida e se torne uma empresa japonesa", disse Ishiba. E acrescentou: "É muito importante para o Presidente Trump que seja um investimento e não apenas uma aquisição, que continue a ser uma empresa norte-americana".

Há cerca de um mês, os Estados Unidos prolongaram até 18 de junho o prazo imposto à Nippon Steel para retirar a proposta de aquisição da US Steel, após as empresas terem interposto uma ação judicial.

Em 06 de janeiro, a Nippon Steel e a US Steel tinham anunciado uma ação na justiça contra a administração do então Presidente norte-americano Joe Biden por "ingerência ilegal" no processo de aquisição.

Em 03 de janeiro, Biden anunciou a decisão de bloquear a operação por motivos de segurança nacional e para garantir que "os Estados Unidos têm uma indústria nacional de aço forte".

"Esta aquisição colocaria um dos grandes produtores de aço norte-americanos sob controlo estrangeiro e teria criado riscos para a nossa segurança nacional e para as nossas cadeias de abastecimento essenciais", afirmou Biden, em comunicado.

A decisão foi anunciada depois de em dezembro o Comité de Investimentos Estrangeiros nos Estados Unidos (CFIUS, na sigla em inglês), uma agência federal presidida pelo Departamento do Tesouro, ter remetido a questão para Biden.

O sindicato dos metalúrgicos norte-americanos tinha manifestado a sua firme oposição à fusão, uma operação avaliada em quase 15 mil milhões de dólares (14,6 mil milhões de euros), enquanto a Nippon Steel a considerava uma tábua de salvação para um setor industrial em dificuldades.