Nissan prevê prejuízo líquido de 3,6 mil milhões de euros

O ano fiscal termina no final do mês de março.

O terceira maior fabricante automóvel do Japão divulgou a previsão juntamente com o relatório de resultados dos primeiros nove meses do ano: de abril a dezembro de 2025.

Durante esse período, a empresa registou um prejuízo líquido de 250,2 mil milhões de ienes (1,4 mil milhões de euros) e um prejuízo operacional de 10,1 mil milhões de ienes (55,6 milhões de euros).

A receita de vendas totalizou 8,57 triliões de ienes (47,24 mil milhões de euros), uma queda de 6,2% em relação ao ano anterior.