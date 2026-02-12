Nissan prevê prejuízo líquido de 3,6 mil milhões de euros
O fabricante japonês de automóveis Nissan anunciou hoje que prevê um prejuízo líquido de 650 mil milhões de ienes (aproximadamente 3,6 mil milhões de euros) para o ano fiscal de 2025 devido ao impacto dos custos de reestruturação.
O ano fiscal termina no final do mês de março.
O terceira maior fabricante automóvel do Japão divulgou a previsão juntamente com o relatório de resultados dos primeiros nove meses do ano: de abril a dezembro de 2025.
Durante esse período, a empresa registou um prejuízo líquido de 250,2 mil milhões de ienes (1,4 mil milhões de euros) e um prejuízo operacional de 10,1 mil milhões de ienes (55,6 milhões de euros).
A receita de vendas totalizou 8,57 triliões de ienes (47,24 mil milhões de euros), uma queda de 6,2% em relação ao ano anterior.