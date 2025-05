Nissan vai cortar mais 10 mil empregos em todo o mundo

De acordo com a televisão NHK, os cerca de 19 mil trabalhadores que serão dispensados equivalem a cerca de 15% da força de trabalho da empresa japonesa.

O grupo automóvel escusou-se a confirmar esta informação, que foi divulgada também pelo diário económico Nikkei.

A Nissan, na qual o grupo francês Renault detém uma participação de 35%, deverá publicar na terça-feira os resultados relativos ao ano fiscal de 2024-2025 terminado em março.

A Nissan deverá anunciar um prejuízo anual recorde, num contexto de reestruturação da empresa e após a aplicação de mais tarifas pelos Estados Unidos.

No final de abril, o grupo automóvel já tinha previsto perdas líquidas entre 700 a 750 mil milhões de ienes (entre 4,32 a 4,62 mil milhões de euros) no ano fiscal de 2024-2025, cerca de nove vezes mais do que previa em fevereiro.

O prejuízo explica-se, nomeadamente, "pelos custos associados ao plano de relançamento em curso", indicou o construtor automóvel, no final de abril.

Perante a persistência do abrandamento das vendas nos seus principais mercados - o americano e o chinês - a Nissan anunciou no início de novembro que pretendia suprimir 9.000 postos de trabalho em todo o mundo e reduzir em 20% a sua capacidade de produção.