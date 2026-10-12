Nobel da Economia. Tecnologia interligada com o crescimento e a qualidade de vida

Oriana Barcelos – RTP Antena 1



As apostas recaem agora sobre nomes ligados à organização industrial, à tecnologia digital e à macroeconomia.Em 2025 todos os vencedores estavam dedicados a uma missão: mostrar que a tecnologia pode ser responsável pelo crescimento económico sustentado, num ciclo que pode ser interminável, com impactos na qualidade de vida.André castro Silva, professor de Economia na Universidade Nova de Lisboa, diz que estes fatores, atualmente, são indissociáveis.