Norte-americanaTransPerfec compra tecnológica portuguesa Unbabel

De acordo com a tecnológica portuguesa, que comunicou o compra, este negócio "representa um marco de elevada importância para a inovação portuguesa, permitindo que a tecnologia de última geração e o talento de investigação da Unbabel tenham agora uma plataforma global para escalar".

A Unbabel foi fundada em Lisboa, em 2013, com uma ideia original inspirada por uma viagem de surf.

A tecnológica portuguesa "tem sido pioneira na tradução baseada em IA, com a missão de eliminar barreiras linguísticas e ajudar marcas globais a conquistar a confiança dos seus clientes", tendo-se tornado "a primeira `startup` portuguesa alguma vez aceite na Y Combinator, um marco que impulsionou a sua ambição global".

Recorde-se que a Unbabel "cresceu rapidamente até se tornar numa líder internacionalmente reconhecida em IA -- evoluindo da sua primeira plataforma de tradução `human-in-the-loop` para LLM [grande modelo de linguagem] de ponta e com renome mundial".

Por sua vez, "ao integrar o TowerLLM e o COMET da Unbabel no seu portfólio tecnológico GlobalLink, a TransPerfect consolida a sua posição como líder em soluções globais de conteúdos baseados em IA", refere o comunicado que dá conta da operação.

"A Unbabel é uma pioneira no desenvolvimento de modelos de IA para uso em tradução. Vemos a combinação das pilhas tecnológicas como uma grande vitória para os nossos clientes em comum --- e continuaremos a impulsionar a eficiência através da inovação", afimra o presidente e co-presidente executivo (CO-CEO) da TransPerfect, Phil Shawe, citado no comunicado.

O cofundador e CEO da Unbabel, Vasco Pedro, vai continuar na empresa "para supervisionar a integração", referem.

"Quando começámos a Unbabel em Lisboa, há 12 anos, o nosso objetivo era simples: eliminar barreiras linguísticas com IA. Do TowerLLM ao COMET, a nossa equipa estabeleceu novas referências para a comunicação multilingue", diz, por sua vez, Vasco Pedro.

"Estou profundamente grato a todos os Unbablers que tornaram esta jornada possível, juntar-nos à TransPerfect vem proporcionar à nossa tecnologia e às nossas pessoas um palco global para criarem um impacto ainda maior", acrescentou o responsável.

"A natureza complementar da tecnologia e da equipa da Unbabel reforça ainda mais as capacidades de IA já existentes da TransPerfect", segundo a empresa.

A integração dos recursos da Unbabel "-- desde LLMs proprietários até talento de investigação de nível mundial -- expande de forma significativa a gama de soluções de IA disponíveis para os clientes" e "como parte da aquisição, a equipa da Unbabel passará a integrar as operações da TransPerfect em Lisboa, que se tornará agora um centro-chave de investigação e inovação em IA na Europa", é referido no comunicado.

A TransPerfect foi assessorada na operação pela Baker Botts e pela DLA Piper ABBC Portugal e a Unbabel foi representada pela Orrick.

Em junho do ano passado, a Unbabel foi uma das quatro premiadas com 250 mil euros pela Comissão Europeia no âmbito do Grande Desafio da Inteligência Artificial.

Em fevereiro último, a Unbabel concluiu processo de despedimento coletivo em Portugal.