NOS "apresenta resultados robustos" até setembro, destaca Miguel Almeida

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa adianta que o resultado líquido atribuível aos acionistas da NOS situou-se "em 126,3 milhões de euros, excluindo ganhos com a alienação de torres, o que representa uma quebra de 1,6% face ao período homólogo de 2022".

"Nos primeiros nove meses do ano, a NOS apresenta resultados operacionais robustos, com crescimento na base de clientes em todos os segmentos do negócio de telecomunicações", diz Miguel Almeida, citado em comunicado.

A aposta "nas redes de última geração, bem como o desenvolvimento das melhores soluções para os nossos clientes, particulares e empresas, tem sustentado este bom desempenho e contribuído para uma cada vez maior satisfação dos consumidores", prossegue o gestor, que destaca a qualidade da rede da NOS.

"Em particular da rede 5G", que "continua a ser reconhecida de forma unânime por parte de entidades terceiras e independentes, o que prova o sucesso da nossa estratégia de liderança", sublinha Miguel Almeida.

O CEO aponta ainda o investimento que a empresa tem feito no 5G, que, "além de ajudar a impulsionar a transição digital da sociedade, em muito tem contribuído para devolver Portugal aos lugares cimeiros dos países com melhor e mais extensa cobertura 5G no contexto europeu".

Sublinha ainda, entre janeiro e setembro, "o bom desempenho da área de Cinema e Audiovisuais, que registou o melhor trimestre de sempre, ultrapassando níveis pré-pandemia".

Nos primeiros nove meses do ano, as receitas consolidadas subiram 5,3% para 1.183 milhões de euros, com as relativas às telecomunicações a progredirem 3,9% para 1.131,6 milhões de euros.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) consolidado "evoluiu 10,6% face aos nove meses de 2022, para 553 milhões de euros", com o EBITDA das telecomunicações a ascender a 516,3 milhões de euros, uma subida de 10,3% em termos homólogos, de acordo com a empresa.