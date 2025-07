NOS diz que consolidação é destino incontornável do setor das telecomunicações

O gestor falava no segundo e último dia do 34.º congresso da APDC que está a decorrer na Culturgest, em Lisboa, com o mote `Business & Science Working Together` (Negócio & Ciência a Trabalhar Juntos).

O gestor afirmou que quando disse no congresso do ano passado "que o destino incontornável do setor é a consolidação", ainda não tinha entrado no mercado português o "operador que beneficiou de publicidade gratuita" - aludindo à Digi - e que agora não tem "qualquer dúvida que a consolidação vai existir".

A questão "é se o vamos fazer com muito prejuízo para o país", já que "quanto mais tarde ela acontecer maior será o prejuízo", referiu Miguel Almeida.