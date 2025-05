NOS reformula Comissão Executiva seguindo mesmos princípios da reorganização do grupo

Esta informação consta de um `mail` enviado por Miguel Almeida aos trabalhadores da NOS, ao qual a Lusa teve hoje acesso.

No `email`, o CEO começa por lembrar que na assembleia-geral de acionistas, no mês passado, elegeram-se os orgãos sociais da NOS para o mandato 2025-2027 e, consequentemente, uma nova Comissão Executiva.

O momento "foi aproveitado para reformular a Comissão Executiva, de acordo com os mesmos princípios aplicados à reorganização do grupo NOS como um todo, atento o objetivo de transformar a empresa antecipando os desafios do futuro", acrescenta Miguel Almeida.

"Aos que não continuam esta viagem connosco, deixo uma palavra de agradecimento pelo enorme contributo para tudo o que conseguimos até agora. Tenho absoluta confiança que todos que mantêm as atuais ou assumem novas responsabilidades, nas diferentes áreas e níveis da organização, irão escrever páginas de ainda maiores sucessos, tornando a NOS mais forte e aportando ainda mais valor aos seus diversos `stakeholders`, ao mesmo tempo que nos levam à liderança do mercado", conclui o CEO da NOS.

A CE é liderada por Miguel Almeida e composta por seis elementos. O CEO tem como pelouros a transformação, estratégia e desenvolvimento de negócio, NOS Madeira e NOS Açores.

Os pelouros de cibersegurança, redes, sistemas de informações, operações, entres outros, estão sob a alçada de Jorge Graça.

Além da área financeira, Luís Nascimento tem os pelouros de pessoas e organização, conteúdos, audiovisuais, cinemas, relação com investidores & `corporate finance`, entre outros.

Sob a alçada de Daniel Beato estão áreas como PME, comercial B2C, marketing B2C, marca e comunicação, com Filipa Carvalho a ter os pelouros jurídico, compras e logística, regulação e concorrência e sustentabilidade, entre outras.

Já Manuel Eanes fica com a recém-adquirida Claranet, o centro para a transformação de empresas, Ten Twenty One e soluções empresariais, entre outros.

A NOS tem vindo, nos últimos anos, sobretudo no segmento empresarial, a introduzir cada vez um maior número de soluções tecnológicas, nomeadamente integração de sistemas, serviços de `cloud`, inteligência artificial (IA), entre outros.

Esta reorientação estratégica conta com a criação da Ten Twenty One, a compra de uma participação na DareData e a aquisição da Claranet Portugal.

De acordo com fontes contactadas pela Lusa, nesta evolução da empresa, haverá por um lado, funções redundantes, e outras que precisarão de ser preenchidas, pelo que isso significa que haverá pessoas a sair do grupo e outras que serão contratadas com outros perfis e competências.

A reorganização começou na CE, com redução do número de elementos e alteração de pelouros e responsabilidades, os quais foram, então, hoje anunciados.