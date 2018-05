Partilhar o artigo NOS repudia incidentes "graves" no Sporting e apela a quem tem responsabilidades Imprimir o artigo NOS repudia incidentes "graves" no Sporting e apela a quem tem responsabilidades Enviar por email o artigo NOS repudia incidentes "graves" no Sporting e apela a quem tem responsabilidades Aumentar a fonte do artigo NOS repudia incidentes "graves" no Sporting e apela a quem tem responsabilidades Diminuir a fonte do artigo NOS repudia incidentes "graves" no Sporting e apela a quem tem responsabilidades Ouvir o artigo NOS repudia incidentes "graves" no Sporting e apela a quem tem responsabilidades

Tópicos:

Alcochete, Bas Dost Acuña Patrício William Carvalho Battaglia, Desportivo,