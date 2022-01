Notas contrafeitas retiradas de circulação em 2021 desceram 10% para 10.836

Segundo o banco central, "a quantidade de contrafações detetadas é residual quando comparada com o total de notas em circulação".

A nota de 20 euros continuou a ser a mais apreendida. Em 2021, foram retiradas 4.324 notas de 20 euros, ainda assim menos 31% do que em 2020.

De 10 euros foram retiradas 3.347 notas (menos 84% face a 2020) e de 50 euros foram retiradas 1.672 notas (menos 45% em termos homólogos).

Por seu lado, aumentaram as notas retiradas de cinco euros (830 retiradas em 2021 face a 324 em 2020), de 100 euros (474 face a 443), de 200 euros (71 face a 29) e de 500 euros (118 face a 83).

O Banco de Portugal considerou que as notas contrafeitas apreendidas "poderiam ser facilmente identificadas apenas tocando, observando e inclinando a nota para detetar os respetivos elementos de segurança", sem recurso a instrumentos auxiliares de deteção de notas falsas, e alertou os utilizadores para verificarem as notas sempre que as recebem, avisando que uma nota contrafeita não é reembolsada, pelo que implica uma perda para quem a aceita.