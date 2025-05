Notícias Ilimitadas abre programa para saídas voluntárias de trabalhadores

De acordo com uma comunicação interna a que a agência Lusa teve hoje acesso, foi aberto um período para adesão a este programa, que termina em 15 de junho.

A empresa destacou que tem "uma história recente, mas recheada de acontecimentos adversos que somados às dificuldades herdadas e também aos desafios estruturais do setor, impõem a tomada de medidas para otimizar a sua estrutura de custos que permita assegurar condições de sustentabilidade".

"É nesse quadro que a administração decidiu lançar um programa de rescisões por mútuo acordo com os trabalhadores que a ele desejem aderir, tendo em vista criar condições para ajustar a estrutura de custos, conciliando os interesses da empresa e dos seus trabalhadores", destacou.

O programa de saídas voluntárias destina-se a trabalhadores com idades até 59 anos (inclusive), com contrato sem termo celebrado exclusivamente com a empresa Notícias Ilimitadas há mais de 12 meses e que estejam ao serviço na presente data, pode ler-se.

"Apenas poderão ser aceites as candidaturas de trabalhadores: que após avaliação da função exercida, mereça o acordo por parte da Empresa, que, deste modo, se reserva o direito de não as considerar; cuja saída não implique a sua substituição ou em que seja possível substituição interna", refere ainda o `email`.

Sobre as condições deste programa, a empresa vai assegurar "para além dos chamados acertos de saída, um valor correspondente à indemnização legal em caso de despedimento, de acordo com as regras legais em vigor", bem como "um prémio adicional correspondente ao valor de dois meses de retribuição mensal líquida (excluindo subsídio de refeição)".

O negócio da venda do JN e TSF, entre outros títulos da Global Media à Notícias Ilimitadas foi fechado no final de julho de 2024.