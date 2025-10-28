Nova Câmara de Comércio liga Edmonton a Lisboa e promete reforçar investimento e inovação

Além do lançamento oficial da Câmara de Comércio Portugal - Canadá (CCPC), na segunda-feira à noite foram ainda assinados dois memorandos de entendimento com a agência de desenvolvimento económico regional Edmonton Global e o Centro de Pesquisa e Inovação Europeu-Canadiano (ECCIR, na sigla em inglês).

Na sede da Edmonton Global, em pleno centro financeiro de Edmonton, a cerimónia contou com a presença do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, que destacou "a importância de transformar a amizade histórica entre os dois países em oportunidades concretas de investimento e cooperação".

"É extremamente importante a existência destas Câmaras de Comércio porque hoje o bem-estar dos povos, o crescimento e a criação de valor funcionam muito através do mundo dos negócios", afirmou o governante português em declarações à Lusa.

"Queremos juntar a nossa comunidade empresarial no estrangeiro para potenciar negócios em Portugal. No próximo mês de abril, organizaremos um grande evento de negócios em Lisboa, juntando empresários da diáspora, autarcas e empresas nacionais."

A expansão desta `nova` Câmara de Comércio Portugal - Canadá para Alberta, uma província dominada pela energia, inovação e agricultura, surge num contexto em que o governo português aposta em reforçar a vertente económica da diáspora.

Segundo Emídio Sousa, "Portugal está disponível para apoiar os empresários canadianos e lusodescendentes interessados em investir no país", através da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) e de programas que ligam investimento privado a fundos europeus.

"Temos uma excelente relação com o Canadá, mas queremos aprofundá-la. Esta ligação empresarial e industrial é fundamental para criar valor e fortalecer Portugal no mundo", acrescentou.

Em representação do governo provincial, o deputado Shane Getson, secretário parlamentar para o Desenvolvimento dos Corredores Económicos, afirmou que a parceria "encaixa perfeitamente" na estratégia de Alberta de diversificar exportações e criar novos canais com a Europa.

"Portugal é um parceiro natural. Dá-nos acesso direto ao mercado europeu e, de forma estratégica, também a África. É um passo inteligente para ambos os lados", disse à Lusa.

"Queremos relações de longo prazo, com intercâmbios culturais, educativos e empresariais, e estamos abertos a futuras missões comerciais bilaterais."

O vice-presidente executivo da Edmonton Global, Mustafa Sahin, sublinhou que o memorando assinado "abre caminho a novas oportunidades de investimento em inovação e transição energética".

"A nossa região tem um papel crítico na segurança e descarbonização energética global. Trabalhar com empresas portuguesas pode ajudar a levar tecnologia e conhecimento para o mercado europeu", explicou.

Sahin lembrou que Portugal "tem vindo a afirmar-se como um líder em energias renováveis" e destacou semelhanças com Alberta, que aposta cada vez mais em diversificação económica e inovação tecnológica.

O protocolo com o ECCIR visa aproximar universidades e centros tecnológicos dos dois países.

Para o presidente do centro, Carl Amrhein, o objetivo é "criar uma estrutura de cooperação que envolva empresas, instituições académicas e organizações de investigação".

"Queremos aproveitar programas como o Horizon Europe e a rede Enterprise Europe Network para gerar novas parcerias e projetos entre Portugal, Alberta e o Canadá", afirmou.

"Há já um grande reconhecimento em Alberta pela qualidade das universidades e centros de investigação portugueses."

O presidente da Câmara de Comércio Portugal - Canadá, Aurélio Fernandes, lembrou que a entidade "nasceu em Edmonton há mais de 30 anos", mas sublinha que o momento marca uma viragem.

"Hoje damos o pontapé de saída para uma Câmara com dimensão nacional. Queremos aproximar empresas portuguesas e canadianas, sobretudo nas áreas da energia, tecnologia e inovação", afirmou o também cônsul honorário de Portugal em Edmonton.

"Portugal pode ser a porta de entrada para as empresas canadianas na Europa, e o Canadá pode ser o ponto de partida ideal para a internacionalização das pequenas e médias empresas portuguesas", disse.

"A amizade entre Portugal e o Canadá é profunda e histórica. Mas é na economia, na inovação e nas empresas que podemos dar-lhe o próximo passo", concluiu ainda Emídio Sousa.

A cerimónia encerrou com um jantar e uma reunião entre empresários da comunidade portuguesa.

A visita do secretário de Estado ao Canadá decorre entre 25 e 31 de outubro, com passagens por Toronto, Edmonton, Otava e Montreal, centrando-se no ensino do português, no apoio ao movimento associativo e na promoção de oportunidades económicas para a diáspora.