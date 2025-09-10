Nova embaixadora da UE destaca relação única com Cabo Verde e promete reforçar cooperação

"Cabo Verde é o único país na África Subsaariana com o qual a União Europeia tem esta parceria especial. Isto demonstra a excelência das nossas relações económicas, comerciais, mas também humanas, culturais e de amizade", disse Sylvie Millot, em declarações aos jornalistas, após apresentar cartas credenciais ao Presidente cabo-verdiano, na Praia.

A embaixadora destacou que a parceria ganhou recentemente uma nova dimensão com investimentos europeus da iniciativa Global Gateway, que apoiam Cabo Verde na transição digital, energética e na economia azul.

"Estes investimentos terão um grande impacto na vida de cada cabo-verdiano. Falo também da cooperação na segurança marítima, do desenvolvimento sustentável e da cultura, que dinamizam a nossa parceria. A União Europeia é um parceiro fiável e de todos os momentos", acrescentou.

Nos próximos quatro anos, Millot afirmou que trabalhará de forma estreita com as autoridades, a sociedade civil e o setor privado para "reforçar ainda mais esta parceria que une a União Europeia, os seus Estados-membros e Cabo Verde".

Em setembro de 2024, Cabo Verde, a UE e o Banco Europeu de Investimento (BEI) assinaram um pacote financeiro de 300 milhões de euros para apoiar estes setores no âmbito da estratégia Global Gateway, que inclui a mobilização do setor privado.

Sylvie Millot, de nacionalidade francesa, tem mais de 30 anos de carreira nas instituições da UE, com cargos de responsabilidade em Bruxelas e experiências em países como Marrocos, República Dominicana e Moçambique.

Na direção-geral das parcerias internacionais da UE, foi responsável por regiões como América Latina, Caraíbas, África Austral e Oceano Índico, e teve papel relevante em dossiers sobre alterações climáticas, apoio orçamental e na iniciativa Global Gateway.