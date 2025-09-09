Nova greve no Terminal XXI do Porto de Sines, empresa alerta para impactos

Fonte do Sindicato das Indústrias, Energia, Serviços e Águas de Portugal (SIEAP) explicou hoje à agência Lusa que o pré-aviso de greve parcial, entre 22 e 26 deste mês, abrange quatro horas por turno, totalizando uma paragem diária de 12 horas no Terminal XXI do Porto de Sines, no distrito de Setúbal.

Este período de greve - a terceira paralisação convocada desde maio -, tem como objetivo reivindicar a melhoria das condições laborais, como a evolução das carreiras e o horário de trabalho.

Em plenário, no passado dia 27 de agosto, os trabalhadores prometeram endurecer a luta, durante este mês, caso a administração se mantivesse "radicalizada e a não dar resposta aos [seus] anseios", disse, na ocasião, o secretário-geral do SIEAP, Cláudio Santiago.

Em comunicado enviado hoje à Lusa, a diretora-geral da PSA Sines, Nichola Silveira, manifestou preocupação em relação a esta greve parcial, admitindo que "poderá afetar a operação portuária" do maior terminal de contentores do país.

Segundo Nichola Silveira, citada no comunicado, a operação portuária poderá ser afetada "devido à perda de movimentos, à confiança dos clientes e à sustentabilidade a longo prazo de muitos postos de trabalho".

Esta situação, assinalou, terá "potenciais impactos na economia local e nacional, bem como na interrupção do fluxo de mercadorias".

Na mesma nota, e para demonstrar "o seu compromisso contínuo com o diálogo", a diretora-geral da PSA Sines referiu que a empresa "alcançou recentemente um entendimento com o Sindicato XXI", a maior estrutura sindical representada naquele terminal.

Este acordo, prosseguiu, "incluiu a criação de um grupo de trabalho para o início das discussões sobre um novo modelo de horários" e a implementação de "um esquema de incentivos baseado em movimentos mensais de contentores".

Por seu lado, em comunicado, o SIEAP avançou que a greve parcial "é a resposta inevitável a uma administração que se recusa a dialogar de forma séria e inclusiva".

Apesar do acordo entre a empresa e outra estrutura sindical, o SIEAP tem sido "sistematicamente bloqueado nas suas tentativas de negociação, vendo as suas propostas para um modelo de horários mais humano serem sucessivamente ignoradas", alegou o sindicato que convocou a greve.

Com esta luta, acrescentou, os trabalhadores exigem "o fim de um modelo de horários desequilibrados e a devolução de direitos adquiridos, como o dia de aniversário", ao invés de "prémios que mascaram a realidade".

"O verdadeiro risco para a confiança dos clientes e a sustentabilidade a longo prazo não é a greve, mas sim a política da empresa que ignora o bem-estar dos seus trabalhadores", advertiu o SIEAP.