Nova Iorque e Tóquio. Cidades com maior número de milionários

A empresa internacional de consultadoria imobiliária Henley & Partners Group, com sede em Londres, divulgou um novo ranking onde categoriza as cidades de acordo com o número de milionários residentes.







Metade das dez cidades com mais milionários estão nos Estados Unidos da América mas Tóquio, no Japão, também faz parte do Top 3. São Francisco, no Estado norte-americano da Califórnia, destronou Londres com a capital britânica a cair para o quarto lugar.





O relatório define milionários como aqueles que têm capacidade financeira de um milhão de dólares ou mais.





Nova Iorque lidera o ranking com 107 moradores multimilionários que detêm um património líquido de 640 mil milhões de dólares, apesar de uma análise mais detalhada dos dados revelar que a cidade perdeu doze por cento de milionários no primeiro semestre de 2022. Já a área da baía de São Francisco teve um aumento de 4 por cento e Londres sofreu uma fuga de nove por cento de população rica.

Riad







A capital da Arábia Saudita, Riad, e Sharjah, terceira cidade mais populosa dos Emirados Árabes Unidos, são as que mais cresceram com novos inquilinos milionários este ano.





Abu Dhabi e Dubai foram também duas das cidades que mais atraíram os ricos. De acordo com o Bloomberg, a emigração de russos contribuiu para o registro de influxo nos Emirados Árabes Unidos, já que o país apresenta um regime tributário baixo e novos esquemas de residência.

Abu Dhabi







Pequim e Xangai, que ocupam o nono e décimo lugares na lista das cidades mais ricas, viram sair muitos dos habitantes mais ricos.