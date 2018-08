Nova Iorque limita número de veículos da Uber

O projeto-lei aprovado em Nova Iorque visa congelar durante um ano a emissão de novas licenças para veículos da Uber, bem como para outras empresas que operam de forma semelhante. Para além disso, pretende-se garantir o pagamento mínimo de 17,22 dólares por hora (cerca de 14 euros) aos taxistas.



A medida surge numa altura em que circulam na cidade 80 mil viaturas de serviços baseados em aplicações, como a Uber e a Lyft. Por oposição, existem 13-500 táxis nova-iorquinos licenciados.



Neste contexto, o objetivo do projeto-lei passa por melhorar o tráfego em Nova Iorque. O próprio mayor da cidade, Bill de Blasio, apoiou a medida, afirmando que esta ajudaria a “parar o fluxo de carros” que causava congestão na cidade.



A Uber já se manifestou. “A pausa de 12 meses para licenciar novos veículos irá ameaçar um das poucas opções de transporte fiável/ de confiança, ao mesmo tempo que nada é feito para melhorar o metro ou aliviar o tráfego”, reagiu a empresa em comunicado.

Taxistas aplaudem diploma

Os taxistas dos conhecidos yellow cabs (táxis amarelos) mostraram o apoio ao projecto-lei, manifestando-se em frente à Comissão de Táxis e Limusinas (TLC). Vários seguraram cartazes com os nomes e as caras de seis taxistas que se suicidaram desde dezembro do ano passado.



Com o aumento da presença dos serviços da Uber e da Lyft na cidade, o valor comercial das placas necessárias para conduzir táxis em Nova Iorque baixou de um milhão (cerca de 861 mil euros) para menos de 200 mil dólares (cerca de 172 mil euros). Isto levou alguns dos proprietários destas placas à falência. Endividados, muitos decidiram suicidar-se.



Num dos seus tweets, o mayor de Nova Iorque remeteu para esta situação: “A nossa cidade está a confrontar diretamente uma crise que está a conduzir os trabalhadores nova-iorquinos à pobreza (…) O crescimento descontrolado de companhias de veículos baseadas em aplicações exigia ação – agora já a temos”.





