Nova ponte da praia de Faro concluída entre o verão e final de 2024, diz autarca

Rogério Bacalhau estabeleceu esta meta para a conclusão da nova travessia durante uma visita às obras, no âmbito da iniciativa "Faro Positivo", depois de reconhecer que pode haver algum atraso relativamente ao prazo de 18 meses avançado pelo município quando assinou o auto de consignação, em setembro de 2022.

"Não será muito [o atraso]. [Se for] Dezoito meses, ano e meio, estaríamos a falar no próximo verão e, provavelmente, andará por aí, entre o próximo verão e o final do ano civil", afirmou o autarca em declarações aos jornalistas.

Rogério Bacalhau explicou que foi preciso adequar o projeto e fazer sondagens, mas considerou que este trabalho permitiu "ganhar tempo", porque as sondagens que existiam "tinham mais de 15 anos" e "o ecossistema vai-se alterando" com o tempo.

"Felizmente, fizemos essas sondagens, adequámos o projeto e correu muito bem. Neste momento as coisas já não têm o perigo de correr mal, como tínhamos antes, porque temos aqui estacas cravadas a 49 metros - é um prédio muito alto, 49 metros -, outras a menos, a 35, mas tudo isso correu dentro da normalidade e, acima de tudo, sem ferir o ecossistema" da Ria Formosa, disse o autarca.

Luis Palaré, da Engisphera, empresa encarregada da fiscalização da obra, referiu que o estudo geológico do projeto era de 2005 e que na reavaliação foram feitos ensaios a todos os alinhamentos dos pilares, concluindo-se que era necessário ajustar o projeto.

O presidente da Câmara algarvia observou que há "várias empresas a monitorizar e a ter cuidados com a ria por causa da obra" e mostrou-se satisfeito porque "correu tudo dentro do que era expectável" e os trabalhos das fundações não causaram movimentações e não afetaram com a ponte antiga.

"Para a semana as estacas ficarão todas concluídas, falta uma em terra e outra que está quase em terra também, e depois começaremos a fazer o tabuleiro", antecipou, indicando que esses trabalhos vão começar em novembro e que, depois de concluídos, ficam a faltar acabamentos e as laterais da ponte.

Rogério Bacalhau considerou que "seria preciso acontecer algo de muito estranho para [a ponte] em 2024 não estar concluída", sublinhando que houve "alterações" da obra para permitir "uma intervenção na parte interior da praia", que vai ser já feita para não haver "grandes obras" em julho e agosto.

"É a obra mais complexa, não só no concelho de Faro, mas diria que no Algarve, que já se fez, pelo menos neste século", considerou o autarca, justificando que "é certamente a obra com maior complexidade tendo em conta, até, o ecossistema onde se está a intervir".

Questionado sobre se o orçamento previsto de 6,6 milhões se vai manter, Rogério Bacalhau respondeu que sim, mas sublinhou que fica ainda a faltar um investimento de um milhão de euros para a remoção da antiga ponte.

"Num dos concursos tínhamos incluído a remoção da ponte, mas depois ficou deserto e acabámos por aumentar o valor e retirar a [a remoção da] ponte", justificou.

Segundo o autarca, há 6,6 milhões de euros garantidos para a nova travessia e depois é preciso lançar novo concurso para a remoção da atual ponte, com um custo estimado de um milhão de euros.