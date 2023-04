Nova ponte rodoferroviária sobre o Douro deverá custar 110ME

O projeto da alta velocidade, que prevê ligar Porto e Lisboa em cerca de uma hora e 15 minutos, inclui a construção de uma nova ponte sobre o rio Douro, uma ponte com dois tabuleiros, um para uso rodoviário e outro para fins ferroviários, integrada no projeto de Alta Velocidade Porto-Lisboa.

Em resposta ao grupo parlamentar do PSD, o gabinete do ministro João Galamba refere que "o investimento para a nova travessia do rio Douro é no valor de 110 milhões de euros".

Num texto, no qual a tutela também reafirma que a ponte terá, à cota superior, um tabuleiro de uso ferroviário e, à cota inferior, um para transportes rodoviários, é referido que a nova travessia está incluída no Lote A: Porto (Campanhã) -- Aveiro (Oiã) da nova Linha de Alta Velocidade Porto-Lisboa.

Esta resposta surge depois de, a 13 de fevereiro, o grupo parlamentar do PSD ter questionado o Governo sobre que tipo de ponte para a alta velocidade vai ser construída entre o Porto e Vila Nova de Gaia, quanto vai custar e quando começa a sua construção.

Relativamente a data para início de obra, o Ministério das Infraestruturas não respondeu, esclarecendo que o Lote A está em processo de Avaliação de Impacte Ambiental.

"A decisão final será anunciada na sequência da emissão da Declaração de Impacte Ambiental (DIA)", lê-se no documento.

Na questão que os sociais-democratas dirigiam ao Governo, o deputado do PSD Firmino Pereira afirmava que a nova ponte "tem uma história de indefinição e garantia de prazos para a sua construção com pouca clareza e muitas ilusões".

O projeto para esta nova ponte substitui a infraestrutura rodoviária anunciada pelos municípios do Porto e de Vila Nova de Gaia que teria como nome D. António Francisco dos Santos, em homenagem ao antigo bispo do Porto, e que seria paga pelas duas autarquias.

A 24 de fevereiro, o presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, disse que o Estado financiará "integralmente" a nova ponte rodoferroviária sobre o rio Douro, indicando que o concurso atual para a travessia "está em vias de cair".

"A ponte mantém-se como prioridade, sendo substituído o modelo de uma ponte rodoviária de um tabuleiro por um modelo de uma ponte com dois tabuleiros, ainda por cima financiada integralmente pelo Estado, com um tabuleiro superior dedicado ao TGV, e o tabuleiro inferior dedicado à rodovia", disse o também presidente do Conselho Metropolitano do Porto que falava aos jornalistas no final da reunião dos autarcas da Área Metropolitana.

Quanto ao concurso público que ainda decorre para a ponte rodoviária D. António Francisco dos Santos, o autarca de Gaia indicou que "neste momento o relatório preliminar diz que está em vias de cair", mas "num modelo que o relatório preliminar aponta" que ainda implica a "audiência prévia" dos candidatos.

Antes, a 27 de janeiro, o secretário de Estado das Infraestruturas, Frederico Francisco, revelou que a Infraestruturas de Portugal (IP) já submeteu à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) os estudos ambientais da primeira fase do projeto da Alta Velocidade ferroviária, entre Porto e Soure.

"Já foram entregues os dois estudos de Impacto Ambiental que correspondem à primeira fase. Estamos a falar da ligação entre Porto e Soure, dividida em dois pedaços: um entre o Porto e Oiã e outro entre Oiã e Soure", disse o governante que falava à margem da conferência "Portugal e a Alta Velocidade Ferroviária", que decorreu no Porto.

Frederico Francisco acrescentou que "em simultâneo, estão a ser preparados todos os documentos e todas as peças que são necessárias para, uma vez concluída a avaliação de impacto ambiental" serem lançados os concursos.