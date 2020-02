Novabase propõe redução de capital e pagamento de dividendo de 0,85 euros por ação

No documento, a Novabase anuncia "a intenção do seu Conselho de Administração de propor à assembleia-geral anual de 2020, no próximo dia 12 de maio, a redução do capital social da Novabase, no montante de aproximadamente 26,7 milhões de euros, com o consequente pagamento aos acionistas dos montantes correspondentes às importâncias libertadas em virtude da redução de capital".

"Este pagamento, representará uma remuneração de 85 cêntimos de euro por ação", lê-se no documento.

Segundo a Novabase, fica assim "totalmente executado o compromisso assumido com os acionistas em 25 de julho de 2019 no âmbito da divulgação do `update` estratégico, de distribuir um total de 1,5 euros/ação durante o período de 2019-2023".

A proposta de redução de capital e a remuneração acionista estão sujeitas "às condições de mercado, existência de uma situação financeira e contabilística no balanço da Novabase que permita a sua execução, aprovação nas competentes reuniões dos órgãos sociais e/ou da assembleia-geral de Acionistas e termos e condições legais e regulamentares aplicáveis, bem como a outros fatores considerados relevantes pelo Conselho de Administração em cada momento", adianta o comunicado.