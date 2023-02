Novabase suspende temporariamente programa de recompra de ações

"A Novabase -- Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. anuncia a suspensão temporária do programa de recompra de ações da Novabase, lançado em 29 de setembro de 2021 e atualmente em curso, na sequência da divulgação no dia de hoje do anúncio preliminar relativo a uma oferta pública de aquisição de ações próprias", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A Novabase lançou uma oferta pública de aquisição sobre um máximo de 6.280.279 ações, ou seja, 20% do seu capital, por uma contrapartida de 4,85 euros, adiantou a empresa, em comunicado ao mercado.

Esta oferta "é parcial e voluntária, tendo por objeto um máximo de 6.280.279 ações ordinárias, escriturais e nominativas, com o valor nominal unitário de 1,05 euros, representativas de 20% do capital social da oferente", disse a empresa, na mesma nota.

De acordo com a Novabase, "a contrapartida para aquisição das ações objeto da presente oferta é de 4,85 euros por ação, a pagar em numerário, deduzida de qualquer montante (ilíquido) que venha a ser atribuído a cada ação, a título de dividendos, de adiantamento sobre lucros do exercício, de distribuição de reservas ou restituição de capital social".

"A oferente e sociedade visada detém atualmente 2.065.207 representativas de 6,58% do seu capital social, das quais 962.194 ações, representativas de 3,06% do capital social, são detidas através da sua participada Novabase Consulting S.G.P.S., S.A.", acrescentou.