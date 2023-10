Novabase vende negócio de recrutamento em TI à Conclusion Group por 49,4 ME

Segundo um comunicado divulgado na quinta-feira à noite pela empresa portuguesa, a Novabase alienou todas as ações da Novabase Neotalent que detinha, correspondentes a 95,003% das ações representativas do capital social desta, a qual detém a totalidade do capital social da sociedade Novabase Neotalent España.

"Esta operação enquadra-se no plano estratégico da Novabase, que tem como objetivo o foco nos serviços de TI nas áreas de `Cognitive` e `Analytics", refere.

De acordo com a Novabase, a operação de compra e venda deverá ser concretizada "nos próximos meses", estando ainda sujeita à verificação de um conjunto de condições suspensivas habituais neste tipo de operações, incluindo a não oposição da Autoridade da Concorrência.

O preço acordado da transação é de 49,4 milhões de euros, estando este valor "sujeito a ajustamentos, nos termos do contrato", e podendo acrescer-lhe um valor adicional de até 950 mil de euros (`earn-out`), sujeito, designadamente, ao cumprimento integral do Transitional Services Agreement ("TSA").

Embora ressalve "não ser possível determinar, com precisão", a mais-valia associada ao negócio, a Novabase estima que se venha a situar entre 21 e 26 milhões de euros, "desconsiderando o impacto, imprevisível na presente data, das condicionantes positivas e negativas da contrapartida final, bem como do potencial `earn-out`".

A Neotalent emprega, atualmente, cerca de 800 colaboradores e faturou 47 milhões de euros em 2022.

Já a Conclusion Group é uma sociedade-veículo detida pela `private equity` neerlandesa NPM Capital.

Citado no comunicado, o administrador executivo da Novabase, Álvaro José Ferreira, afirma que este acordo "acelera a estratégia de crescimento" da empresa, concentrando todos os seus "recursos e energias na expansão internacional do negócio Next-Gen, particularmente nas áreas de `Cognitive` e `Analytics`".

"Ao mesmo tempo, integrando-se no ecossistema da Conclusion, acreditamos que a Neotalent continuará a operar de forma autónoma, mantendo a sua identidade e acelerando o seu desenvolvimento como um `player nearshore` de primeira linha, aproveitando a sua equipa de liderança e de profissionais qualificados", acrescenta.

Já o presidente executivo (CEO) da Conclusion classifica a transação como "um grande passo" para a empresa: "Ao darmos as boas-vindas à Neotalent no nosso ecossistema, alcançamos a massa crítica necessária para uma capacidade `nearshore` eficaz", sustenta Engbert Verkoren, assegurando o compromisso "em apoiar o desenvolvimento contínuo da Neotalent como um fornecedor de serviços de TI completo, não só em Portugal e Espanha, mas também noutras geografias."