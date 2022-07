Novas ações da GreenVolt negociadas na bolsa

Em 9 de junho, a GreenVolt anunciou um aumento de capital de quase 100 milhões de euros, através da inclusão de 17.792.576 novas ações ordinárias, representativas de 12,785% do capital social, e na passada terça-feira, a empresa de energias renováveis concluiu a operação, com a procura a ascender a 186,8% da oferta.Só com os direitos de subscrição, ficaram assegurados 97% dos 99,9 milhões de euros que foram solicitados aos investidores, informou a empresa liderada por Manso Neto.De acordo com a mesma nota, as ordens de subscrição pelas 540.385 novas ações remanescentes ultrapassaram em 29,6 vezes o total.Com este aumento de capital, a empresa quer “realizar mais depressa” os investimentos previstos e acelerar o desenvolvimento de novos projetos.