Novas tabelas de retenção de IRS entram em vigor a 1 de julho

A partir de sábado, entram em vigor as novas tabelas de retenção de IRS. As alterações foram feitas para assegurar que, havendo um aumento do rendimento bruto não haverá um menor rendimento líquido. Isto representa mais dinheiro disponível ao fim do mês, mas menos reembolso no ano seguinte.