Novo aeroporto de Lisboa. ANA entregou novo relatório com revisão do projeto

Foram ouvidas 67 entidades envolvidas na atividade aeroportuária, como a NAV Portugal, a Autoridade Nacional da Aviação Civil, Força Aérea e municípios.



Em comunicado, o Ministério das Infraestruturas diz que o relatório de consulta dos parceiros tem especial enfoque nas especificações técnicas do projeto, nas necessidades operacionais dos parceiros e na evolução das taxas aeroportuárias.



O governo avança ainda que este é o primeiro de quatro documentos intercalares que a ANA tem de entregar antes do relatório final.



O próximo documento será entregue no espaço de seis meses e terá a componente ambiental do projeto. Por isso, o governo sublinha que ainda não arrancou a fase negocial.



O executivo vai agora analisar o relatório.