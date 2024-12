Novo aeroporto. Governo mantém intenção de não onerar diretamente contribuintes

"Mantém-se a intenção do Governo de não onerar diretamente o Orçamento do Estado com a construção do aeroporto", refere o Governo, num esclarecimento enviado à comunicação social.

A mesma nota adianta ainda que "o relatório da ANA apresenta um cenário em que não há encargos diretos para os contribuintes, redobrando assim a convicção inicial do executivo".