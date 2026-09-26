Novo aeroporto. Governo pede à ANA mais detalhes sobre procura, pistas e expansão da infraestrutura

Numa resposta ao relatório técnico entregue pela Aeroportos de Portugal, em julho, o executivo "reconhece o mérito do trabalho desenvolvido pela Concessionária", o avanço do projeto e o nível de detalhe já alcançado.





No entanto, identifica várias matérias que considera necessitarem de "clarificação e aprofundamento" antes da apresentação da candidatura completa ao Aeroporto Luís de Camões, no Campo de Tiro de Alcochete.

Ainda assim, pede que sejam "apresentados diferentes cenários de evolução da procura, de modo a testar a robustez" do novo aeroporto e "antecipar as necessidades de adaptação da infraestrutura ao longo do período da Concessão".





No relatório técnico divulgado em julho, a ANA apontou para o início das obras em meados de 2030, conclusão até ao final de 2036 e entrada em funcionamento em meados de 2037.





A concessionária alertou também que o calendário depende da conclusão das acessibilidades rodoviárias e ferroviárias e de outras infraestruturas sob responsabilidade de terceiros.





O próximo marco previsto no processo é a entrega do Relatório Financeiro a 16 de janeiro de 2027, ficando assim entregues os quatro relatórios intercalares que fazem parte da Candidatura ao novo aeroporto de Lisboa.



A entrega da candidatura completa, que deve conter a versão final de todos os relatórios, será entregue no máximo até 16 janeiro de 2028.





O Governo mantém a intenção de trabalhar com a ANA na redução dos prazos, procurando antecipar "tanto quanto possível" a entrada em funcionamento do novo aeroporto face ao que está previsto.





c/ Lusa

Embora o processo de candidatura previsto no contrato de concessão não contemple uma pronúncia formal do concedente sobre os relatórios,Em comunicado divulgado este sábado,