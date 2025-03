Miguel Pinto Luz garante que as obras para o novo aeroporto vão avançar se o PSD voltar a formar Governo. O ainda ministro das Infraestruturas mostra-se, também, convencido que haverá êxito nas negociações com a empresa ANA - Aeroportos para baixar os valores de construção. Miguel Pinto Luz sublinha que, se for preciso, o Estado pode sempre resgatar o contrato de concessão. Só não diz por quanto.