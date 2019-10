Novo Banco conclui venda da GNB Vida por 168 milhões

A Urgência do Serviço de Pediatria do Hospital Garcia de Orta volta a ...

Urgência de Pediatria do Hospital Garcia de Orta fecha esta noite

Barcelona. Polícia recorre à força perante ocupação do aeroporto

Erdogan promete atacar curdos na Síria "até à vitória final"

No momento em que as tropas do regime sírio de Bashar al-Assad ...