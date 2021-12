Novo Banco engole mais 112 milhões de euros do Fundo de Resolução

Na semana passada, recebeu o resto que da verba que estava em dúvida, ou seja, 112 milhões de euros.



De acordo com o Jornal de Notícias, que cita um parecer da Unidade Técnica de Apoio Orçamental, o dinheiro terá sido angariado através do recurso a um sindicato bancário e a seguir vertido no Fundo de Resolução, que por sua vez passou os milhões para o Novo Banco.



Confirma-se assim um dos cenários colocados na altura do chumbo do parlamento a novas injeções no Novo Banco, e que permitiu ao Estado manter os compromissos assumidos na venda do banco.