O Novo Banco foi vendido aos franceses do BPCE por 6.400 milhões de euros. O fundo norte americano Lone Star, dono de 75% do Novo Banco, encaixa com o negócio quase 5.000 milhões.

Os restantes 25% do capital do banco estão nas mãos do Estado Português. Através das participações do Fundo de Resolução e da Direção-Geral do Tesouro vai arrecadar 1.600 milhões de euros com a venda do Novo Banco ao grupo francês, que entra assim na banca nacional.