Esta é a possibilidade que ganha mais força com a divulgação, pela agência Bloomberg, da notícia de que o grupo francês fez uma oferta superior à dos espanhóis do Caixa Bank, donos do BPI.



O fundo Lone Star, que detém 75 por cento do Novo Banco, deverá tomar uma decisão nos próximos dias.



A colocação em bolsa de 30 por cento do capital do Novo Banco continua a ser uma opção.



Os franceses do Grupo BPCE estão em Portugal com o Natixis, um centro tecnológico situado no Porto.