Novo Banco lança linhas de crédito de 100 milhões de euros para famílias e empresas

Na nota, o Novo Banco (ou novobanco) deu conta da "criação de duas linhas de crédito bonificado, num montante global de 100 milhões de euros", com o objetivo de "apoiar famílias e empresas afetadas pelos impactos da tempestade Kristin".

Segundo a instituição bancária, estas soluções de financiamento incluem "uma linha de crédito hipotecário bonificada para famílias" para apoiar obras de reparação e reabilitação de habitações danificadas pela tempestade.

O banco lançou ainda "uma linha de crédito bonificada para empresas", com o objetivo de "apoiar a reposição da atividade, a reparação de infraestruturas e a recuperação de danos causados" pela depressão Kristin.

De acordo com o comunicado, as linhas de crédito foram concebidas com "condições financeiras mais favoráveis", como `spread` zero e isenção das comissões bancárias, para "aliviar a pressão imediata sobre os orçamentos familiares e a tesouraria das empresas".

"As linhas de crédito estarão disponíveis através da rede comercial do novobanco, sendo a análise e concessão sujeitas às condições habituais de risco de crédito", rematou.

A passagem da depressão Kristin pelo território português, na quarta-feira, deixou um rasto de destruição, causando pelo menos seis mortos, vários feridos e desalojados.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, por onde a depressão entrou no território do continente, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.

O Governo anunciou que vai decretar situação de calamidade nas zonas mais afetadas pela tempestade.