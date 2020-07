Novo Banco: MP está analisar carta em que Costa pede suspensão de vendas de ativos

Foto: Lusa

O Ministério Público está a analisar a carta do primeiro-ministro em que pede que sejam avaliados procedimentos para acautelar a proteção dos interesses do Estado no Novo Banco, segundo fonte oficial da Procuradoria-Geral da República (PGR).