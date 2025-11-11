Novo Banco notifica Concorrência que vai adquirir Unibanco à Unicre

"A operação de concentração consiste na aquisição pelo Novo Banco, S.A. ("Novo Banco") do controlo exclusivo sobre a unidade de negócio Unibanco, incluindo as atividades, ativos e passivos a ela associados, atualmente detidos e explorados pela Unicre -- Instituição Financeira de Crédito, S.A. ("Unicre")", informou a AdC.

A notificação da operação de concentração de empresas foi recebida pela AdC em 30 de setembro de 2025, com efeitos a partir de 05 de novembro de 2025.

A Unicre é uma instituição financeira de crédito com atividade na concessão de crédito ao consumo, emissão e gestão de cartões de crédito, mediação de seguros em produtos financeiros, bem como na atividade de `acquiring`, a qual detém e explora a unidade de negócio Unibanco.

A Unibanco dedica-se à oferta de produtos e serviços financeiros, nomeadamente crédito ao consumo e cartões de crédito, a clientes particulares e empresariais em Portugal.