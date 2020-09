Novo Banco prestes a vender participação de 25% na GNB Seguros

A empresa foi comprada pelos franceses do Crédit Agrícole Assurance, que passam a deter a totalidade do capital da companhia.



A noticia é avançada pelo ECO que cita fonte próxima do negócio.



Com a venda da 'GNB Seguros' ficam cumpridas todas as exigências de Bruxelas, acordadas em 2017, na altura da venda do Novo Banco ao Lone Star.



O plano estratégico da Comissão Europeia tinha 33 objetivos para cumprir até ao próximo ano.