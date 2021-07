Novo Banco: PS questiona Vítor Fernandes e António Ramalho sobre relações com Luís Filipe Vieira

Foto: Lusa

O PS vai requerer depoimentos escritos do presidente do Novo Banco, António Ramalho, e do ex-administrador Vítor Fernandes sobre o "grau de envolvimento" de ambos e da administração nos negócios relacionados com Luís Filipe Vieira.