Novo Banco reduziu 114 trabalhadores em 2025

De acordo com o comunicado ao mercado, no final de 2025, o grupo Novo Banco tinha 4.081 trabalhadores, menos 114 do que em fim de 2024.

Já a rede comercial tinha 289 balcões, menos um do que em 2024.

O Novo Banco divulgou hoje lucros de 828,1 milhões de euros em 2025, os maiores desde a sua criação e mais 11,2% do que em 2024.

Citado no comunicado, o presidente executivo, Mark Bourke, disse que no ano passado o banco "consolidou uma trajetória de crescimento sustentável" e que "o desempenho de 2025, com resultados históricos, confirma este percurso".

Criado em agosto de 2014 na resolução do Banco espírito Santo (BES), o Novo Banco foi vendido, no ano passado, ao grupo francês BPCE. A transação deve ser concluída no primeiro semestre deste ano.

No acordo de venda, o BPCE comprometeu-se a pagar 6.400 milhões de euros aos acionistas, encaixando o fundo norte-americano Lone Star (que tem 75% do banco) 4.800 milhões de euros e o Estado português (que tem os restantes 25%) 1.600 milhões de euros.

O banco não faz conferência de imprensa de apresentação dos resultados.