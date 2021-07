Novo Banco. Votação do relatório final da comissão de inquérito termina hoje

A versão preliminar do relatório final da Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução, elaborado pelo deputado do PS Fernando Anastácio, mereceu várias críticas de PSD, BE, PCP, CDS-PP e Iniciativa Liberal, que apresentaram várias dezenas de propostas de alterações.Com o objetivo de contribuir para "consensualização" do documento, o relator anunciou na segunda-feira, quando arrancaram estas votações finais, integrar cerca de 80 propostas apresentadas pelos partidos na sua própria versão do relatório (55 do PSD, 16 do BE e cinco do PCP e da Iniciativa Liberal).Depois de uma interrupção dos trabalhos, com um apelo do presidente da comissão, Fernando Negrão, a uma "aproximação de posições" entre os deputados para o relatório final, as votações desenrolaram-se durante toda a tarde e até ao início da noite, mas não foram concluídas, ficando ainda a faltar parte do capítulo relativo às conclusões e também todo o capítulo das recomendações.Assim, para as 10h00 de hoje está marcado o regresso dos deputados da comissão ao Senado da Assembleia da República para concluir a votação do relatório final.





