Novo crédito ao consumo cresce 7% em janeiro para 700ME

De acordo com os dados do banco central sobre a evolução dos novos créditos aos consumidores, o montante dos novos créditos pessoais foi de 316,74 milhões de euros no primeiro mês deste ano, mais 4,6% do que em janeiro de 2024.

Já os novos créditos automóvel somaram 269,6 milhões de euros, neste caso mais 13,5% do que um ano antes.

Por fim, em crédito para cartões de crédito, linhas de crédito e facilidades a descoberto foram emprestados 114 milhões de euros, menos 0,2% face a janeiro de 2024.