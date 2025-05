Novo crédito ao consumo sobe 12,9% em março para 777 ME

De acordo com os dados provisórios do banco central sobre a evolução dos novos créditos aos consumidores, em março face ao mesmo mês do ano passado, o montante dos novos créditos pessoais subiu perto de 14,1%, para 352,912 milhões de euros, e o dos novos créditos automóvel avançou quase 17,6%, para 296,723 milhões de euros.

Por sua vez, o montante dos cartões e descoberto subiu 0,5%, para 127,430 milhões de euros.

Já em cadeia, face a fevereiro, o montante de novos créditos pessoais subiu 2,4%, enquanto o de novos créditos automóvel aumentou 7,1% e o de cartões e descoberto cresceu 10,3%.

Em número, os novos créditos contratados em março avançaram 0,6% em termos homólogos, para 147.754 contratos, e subiram 5,7% relativamente a fevereiro.

Em março foram contratados 81.737 créditos na categoria cartões e descoberto, 47.471 créditos pessoais e 18.546 créditos para a compra de automóvel.

Do número total de novos contratos de crédito em março, 4,1% foram contratos subvencionados, contra 4,0% um ano antes e 4,2% no mês anterior.

Os contratos de crédito subvencionados são celebrados entre a instituição de crédito e o consumidor, mas parte do custo do crédito é suportada por uma entidade terceira (por exemplo, o ponto de venda onde o consumidor adquire o bem financiado).

Em proporção do montante total, estes créditos com subvenção representaram 5,4% em março, contra 5,7% em igual mês de 2024 e 5,4% em fevereiro.