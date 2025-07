Novo governador do Banco de Portugal deverá ser conhecido hoje

Mário Centeno já se mostrou disponível para continuar à frente do banco central, mas não é certo que o ex-ministro das Finanças seja reconduzido.No domingo, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, confirmou que o Governo anunciará a decisão após a reunião do Conselho de Ministros e, ao ser questionado pelos jornalistas, sublinhou que “”, devendo ser “”.Ao longo do mandato, foram vários os momentos de tensão entre o governador e o Governo, e, a dias da escolha do novo nome, o executivo decidiu pedir uma auditoria à Inspeção Geral de Finanças (IGF) sobre o processo de construção do novo edifício do Banco de Portugal na cidade de Lisboa.Centeno é governador desde 20 de julho de 2020, por escolha do Governo de António Costa, depois de ter sido ministro das Finanças em dois executivos do PS, no XXI Governo Constitucional (2015-2019) e no XXII Governo Constitucional (2019-2020).O responsável do banco central é indicado pelo Governo, mas antes de assumir funções terá de passar pela Assembleia da República para uma audição, e como as comissões parlamentares apenas funcionam até sexta-feira, esse processo só deverá acontecer em setembro, quando os trabalhos parlamentares forem retomados.O mandato do governador dura cinco anos, até julho de 2030.