Novo Governo da Suécia vai construir novas centrais nucleares

O anúncio foi feito esta sexta-feira, na apresentação do novo executivo de coligação de direita, que conta com o apoio inédito da extrema-direita sueca. Para enfrentar a subida do preço da eletricidade, a Suécia regressa à aposta no nuclear. É uma inversão total na política energética.