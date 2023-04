Novo hotel The Editory da Sonae Capital abre no Porto após investimento de 10 milhões de euros

Em comunicado enviado à Lusa, o grupo The Editory Collection Hotels aponta que se trata de um investimento que rondou os 10 milhões de euros na nova unidade de quatro estrelas no Porto, que terá 48 quartos, um restaurante e um jardim privado.

"No coração da Baixa, The Editory Garden Porto Hotel resulta de uma parceria entre a PCINVEST (`developer` [promotor]) e a The Editory Collection Hotels, `business unit` [unidade de negócio] da Sonae Capital (operador), num investimento conjunto de cerca de 10 milhões de euros", pode ler-se no comunicado.

A nova unidade hoteleira localiza-se na Rua da Firmeza, e o projeto de arquitetura foi assinado por Miguel Cardoso, contando ainda com um mural da artista Teresa Rego no `lobby`.

"A gestão de projeto e o design de interiores estiveram a cargo da Sonae Sierra -- Paracentro, S.A", pode ainda ler-se no comunicado relativo ao `boutique hotel`.

No Porto, a The Editory Collection Hotels conta ainda com o Porto Palácio Hotel by The Editory, The Editory Artist, The Editory House e The Editory Boulevard.

O grupo opera ainda os Aqualuz Hotels by The Editory (Troia, Lagos), o The Editory by the Sea (Troia - Comporta), The Editory Riverside (Santa Apolónia, Lisboa) e os apartamentos turísticos sob gestão em Troia -- Troia Residence by The Editory.