Novo máximo. Valor médio das casas está nos 1.774 euros por metro quadrado

Foto: João Marques - RTP

Face a janeiro do ano anterior, a avaliação das casas acelerou 14,5 por cento.



A valorização da avaliação bancária prova a robustez do mercado imobiliário em Portugal.



Em janeiro, foram realizadas cerca de 35 mil avaliações bancárias representa um aumento de 22,1% face ao ano anterior.



Os valores mais elevados observaram-se em todas as regiões do país, mas com maior expressão na grande Lisboa e no Algarve.