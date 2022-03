Novo ministro da Economia moçambicano quer "aprimorar" a política fiscal

"A minha primeira missão será trabalhar com o setor para que possamos aprimorar o quadro regulatório, sobretudo da política económica e fiscal, de forma a assegurar que seja mais fácil investir e fazer negócios em Moçambique", disse Max Tonela.

Aquele governante falava à comunicação social momentos após a cerimónia de tomada de posse na Presidência da República, em Maputo.

Para Max Tonela, que até à data da sua nomeação para a pasta das contas do Estado era ministro dos Recursos Minerais e Energia, a adoção de uma estratégia que dê prioridade à melhoria do ambiente de negócios é fundamental, na medida em que atrai investidores, o que cria espaço para o surgimento de mais empregos e reforça a base fiscal.

"Pretendemos prestar muita atenção aos aspetos económicos e queremos trabalhar com o setor empresarial, sobretudo o privado", afirmou Max Tonela.

Também o novo ministro da Indústria e Comércio, Silvino Moreno, destacou a importância do ambiente de negócios para atrair investimento, considerando que, na sua missão, vai privilegiar políticas para a industrialização do país.

"Temos de olhar para as políticas e melhorar aquilo que são os entraves [...] Queremos acelerar o passo no que diz respeito a algumas mudanças que devem ser efetuadas", frisou Silvino Moreno.

O novo ministro da Indústria e Comércio admite desafios para o alcance dos objetivos do executivo no processo de industrialização, principalmente com as limitações impostas pela falta de vias de acesso para o escoamento de produtos.

"Este é um desafio permanente para um país em desenvolvimento. As rodovias carecem sempre de reabilitação e a reabilitação significa investimentos. Isto é um ciclo e um problema contínuo. O que nós temos de fazer é em cada momento encontrarmos a melhor forma de responder", declarou.

No cargo de ministro da Economia e Finanças, Max Tonela substitui André Maleiane, que foi nomeado primeiro-ministro no âmbito das remodelações do executivo de Nyusi, enquanto Silvino Moreno assume as funções que eram de Carlos Mesquita, que agora foi indicado para função de ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos.

No total, tomaram posse hoje na Presidência da República, em Maputo, sete governantes, incluindo o novo primeiro-ministro do país.