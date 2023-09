Novo Nordisk, fabricante de medicamento para emagrecer, torna-se a empresa mais valiosa da Europa

especializada em tratamentos para a diabetes e para a perda de peso,, avaliada em 377 mil milhões de euros, avançou o jornal britânico

Na segunda-feira, o preço das ações da Nova Nordisk subiu 0,7 por cento para 1.310,80 coroas dinamarquesas, cerca de 175 euros.





A empresa francesa LVMH, detentora de 75 marcas de luxo, entre as quais Louis Vuitton, Dior ou Givenchy, fechou em queda de 0,4 por cento, a 772,6 euros por ação, o que dá um valor de mercado de 388 mil milhões de euros.

Na terça-feira, a empresa de medicamentos dinamarquesa assumiu a liderança, com as suas ações a subirem 1,6 por cento durante a tarde, enquanto a LVMH caía um por cento.





A Novo Nordisk anunciou segunda-feira que o medicamento supressor de apetite, que é prescrito a pessoas com obesidade e injetado uma vez por mês, seria introduzido no seu quinto mercado, o Reino Unido, “através de um lançamento controlado e limitado”.De acordo com o– está também disponível nos Estados Unidos, Noruega, Dinamarca e Alemanha -: o preço de tabela para um fornecimento mensal varia entre 85 e 205 euros, consoante a dose prescrita, embora o sistema de saúde britânico tenha negociado um desconto com o fabricante dinamarquês.A Boots, uma cadeia britânica de farmácias do Reino Unido, afirmou que devido aolimitado do Wegovy, dará prioridade ao abastecimento das pessoas que utilizam Saxenda – outro medicamento para emagrecer fabricado pela empresa dinamarquesa. Muitas outras farmácias do país estão à espera de novas remessas do Wegovy.Várias seguradoras britânicas, como a Aviva, Axa e WPA, já informaram que não cobrirão o custo do novo medicamento nas suas apólices de seguro de saúde privado.A empresa dinamarquesa Novo Nordisk é atualmente a líder mundial em medicamentos para tratar a diabetes e a perda de pesoApesar do sucesso de vendas do medicamento, os especialistas alertam para o facto de os tratamentos não serem uma solução rápida para tratar a obesidade, sublinhando a importância do exercício físico de uma dieta saudável.