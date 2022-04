Novo pacote de sanções europeu proíbe circulação de camiões russos e bielorrussos

Foto: Reuters

Entrou em vigor à meia noite um novo pacote de sanções da Europa que proíbe a circulação de camiões russos e bielorrussos. Com o aproximar do ultimato, criou-se uma fila de mais de 40 horas de espera na fronteira da Polónia com a Bielorrússia. Muitos não conseguiram atravessar a tempo.