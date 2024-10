Novo passe ferroviário só pode ser usado nos Urbanos fora das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto

De acordo com um documento da CP a que a Lusa teve acesso, com o novo passe mensal de 20 euros será possível "viajar em qualquer percurso nos comboios Regionais e Urbanos de Coimbra, e na segunda classe dos Interregionais e Intercidades".

"Nos comboios urbanos de Lisboa pode viajar no percurso fora da área metropolitana (percurso Carregado - Azambuja), ao passo que nos do Porto o critério é o mesmo, sendo os percursos fora da área metropolitana "Vila das Aves - Guimarães, Paredes - Marco de Canaveses, Paramos - Aveiro e Lousado - Braga", pode ler-se no documento.

O passe terá um custo de 20 euros para 30 dias, "podendo ser adquirido também para 60 e 90 dias, pelo valor de 40 euros e 60 euros, respetivamente", e carregado "em qualquer dia do mês".

"O Passe Ferroviário Verde vem substituir o PFN [Passe Ferroviário Nacional], alargando a sua utilização a outros serviços", não sendo acumulável com outros descontos, refere o mesmo documento.